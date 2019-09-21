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Дети, на которых в Турции пролили горящее масло, доставлены в Екатеринбург

, 15:50 Эксклюзивное видео 178

В настоящий момент уральские врачи определяют степень полученных ожогов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Получившие ожоги от горящего масла в Турции дети доставлены в Екатеринбург. Об этом 5-tv.ru сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

«Со слов мамы, дети перенесли перелет нормально», — отметила она.

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Кольцово» их ожидала машина Центра медицины катастроф, которая доставила пострадавших в больницу.

«Дети в стабильном состоянии, их здоровью и жизни ничто не угрожает», — сказала замминистра.

В настоящее время врачи их осматривают, определяют степень ожогов. Вопрос находится на контроле губернатора Свердловской области.

20 сентября стало известно, что двое детей из Екатеринбурга — 3,5 лет и десяти лет, а также шестеро взрослых получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло на кулинарном шоу в турецком отеле.

Их экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у детей ожоги второй и третьей степени. У одного из них сильно обгорела голова и рука.

Ранее 5-tv.ru передавал, что рассказал отец пострадавших детей из столицы Урала.

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