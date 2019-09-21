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Жуткие кадры ДТП в Одесской области, унесшие жизни девяти человек

, 16:47 Внимание: шокирующие кадры! 37

В Овидиопольском районе столкнулись бензовоз и переполненная пассажирами маршрутка.

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Фото, видео: 5-tv.ru

По меньшей мере девять человек погибли в результате столкновения маршрутки и бензовоза в субботу, 21 сентября, в Овидиопольском районе Одесской области между селами Новая Долина и Прилиманское, передает RT.

По данным украинских правоохранителей, маршрутка следовала в Одессу и была переполнена пассажирами, автоцистерна двигалась во встречном направлении. Удар был такой силы, что микроавтобус вылетел на обочину и перевернулся.

На кадрах очевидцев видно, что вокруг автомобиля раскиданы тела погибших. Спасатели продолжают извлекать людей из покореженной машины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшной аварии с автобусом в Ярославской области, в которой погибли восемь человек.

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