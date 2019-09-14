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  4. Уточнено число жертв страшной аварии с автобусом в Ярославской области

Уточнено число жертв страшной аварии с автобусом в Ярославской области

, 22:09 Видео 219

Глава Следственного комитета России взял на контроль расследование обстоятельств смертельного ДТП, которое произошло в субботу, 14 сентября.

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Фото, видео: МЧС России, МВД РФ

Восемь человек стали жертвами аварии, которая произошла в субботу, 14 сентября, в Челябинской области. Еще 29 получили травмы различной степени тяжести. Уточняется, что среди погибших оба водителя. На трассе недалеко от поселка Заячий Холм столкнулись автобус ПАЗ и грузовик МАN.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за выезда фуры на встречную полосу. Однако это еще предстоит установить следствию. Расследование обстоятельств смертельного ДТП взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Список погибших:

  1. Сергей П.
  2. Анатолий К.
  3. Анна Х.
  4. Наталья Д.
  5. Наталья Х.

Имена остальных погибших пока неизвестны. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пассажир о смертельной аварии под Ярославлем рассказал о произошедшем смертельной ДТП.

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