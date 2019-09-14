Уточнено число жертв страшной аварии с автобусом в Ярославской области

Восемь человек стали жертвами аварии, которая произошла в субботу, 14 сентября, в Челябинской области. Еще 29 получили травмы различной степени тяжести. Уточняется, что среди погибших оба водителя. На трассе недалеко от поселка Заячий Холм столкнулись автобус ПАЗ и грузовик МАN.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за выезда фуры на встречную полосу. Однако это еще предстоит установить следствию. Расследование обстоятельств смертельного ДТП взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Список погибших:

Сергей П. Анатолий К. Анна Х. Наталья Д. Наталья Х.

Имена остальных погибших пока неизвестны. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пассажир о смертельной аварии под Ярославлем рассказал о произошедшем смертельной ДТП.