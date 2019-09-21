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Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера

, 18:15 Видео 22

Его процессор способен делать расчет за минуты, тогда как IBM Summit для этого понадобятся тысячи лет.

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Американская корпорация Google заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера. Его процессор способен за три минуты и 20 секунд произвести расчет, который бы занял около десяти тысяч лет у нынешнего лидера — суперкомпьютера IBM Summit, пишет ФАН.

В настоящее время созданная Google умная машина может выполнять лишь один расчет, а прежде чем она станет многозадачной, понадобятся годы исследований и разработок. Тем не менее, по мнению экспертов, создание этого компьютера приближает к эре полномасштабного квантового вычислительного процесса.

На сегодняшний день самым мощным компьютером в мире является созданный в 2018 году в США IBM Summit, который может осуществлять 200 тысяч триллионов операций в секунду. Его возможности могут использоваться, в том числе и для исследований в сфере ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокуроры 48 штатов США начали расследование в отношении Google за нарушения в рекламной политике.

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