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  4. Трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне, открыли в Петербурге

Трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне, открыли в Петербурге

, 21:43 Фото 86

Выставка площадью две тысячи квадратных метров открылась в культурном пространстве «Севкабель порт».

Фото: ТАСС / Мальцева Ольга

В Санкт-Петербурге в субботу, 21 сентября, заработала трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну». Об открытии выставки сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.

Реалистичная панорама разместилась на территории культурном пространстве «Севкабель порт» на площади две тысячи километров.

«Трехмерная панорама „Память говорит. Дорога через войну“ — это две тысячи квадратных метров, подлинные предметы военного времени, детальная проработка скульптур и макетов техники. В залах воспроизведена обстановка, герои, предметный план и даже звуковые эффекты», — говорится в сообщении.

Посетителям выставки показывают всю историю Великой Отечественной войны от самого начала до победных боев на улицах Берлина глазами простого солдата. Белорусская деревня в 1941, Лужский рубеж, завод в Туле, битва за Сталинград, — множество эпизодов мужества советских солдат восстановлено по воспоминаниям ветеранов и архивным данным.

На экспозиции представлены макеты самолетов, танков и артиллерийских орудий в натуральную величину.

«В нашем городе, испытавшем ужасы блокады, свято хранится память о Великой Отечественной войне. Недавно мы открыли новую экспозицию в Музее обороны и блокады Ленинграда. Прошло меньше месяца — и в Петербурге появилось еще одно знаковое место, посвященное подвигу героев. Без сомнения, экспозиция привлечет внимание молодого поколения, тем более, что она открывается в современной точке притяжения петербургской молодежи — «Севкабель порту», — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии панорамы.

Проект — дело рук участников поискового движения России «Невский баталист». Благодаря им за шесть лет существования проекта было построено 14 экспозиций по всей России.

Самые известные работы: трехмерные панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» в Санкт-Петербурге и Москве, «Прорыв» в Ленинградской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытии обновленного Музея обороны и блокады Ленинграда.

Трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне, открыли в Петербурге

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ТАСС / Мальцева Ольга

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ТАСС / Мальцева Ольга

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ТАСС / Мальцева Ольга

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ТАСС / Мальцева Ольга

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ТАСС / Мальцева Ольга

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ТАСС / Мальцева Ольга

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ТАСС / Мальцева Ольга

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ТАСС / Мальцева Ольга

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ТАСС / Мальцева Ольга

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ТАСС / Мальцева Ольга

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