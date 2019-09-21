Коллекционер обвинил своего внука в краже ценных картин

Московский коллекционер считает, что его внук украл у него ценные предметы искусства. Как стало известно 5-tv.ru, 71-летний любитель живописи обнаружил пропажу картины художника Александра Самохвалова «Женщина, стоящая спиной».

Предметы живописи хранились в разных квартирах, и по состоянию здоровья он не мог посещать их несколько месяцев. В конце 2018 года, когда он пришел в одно из помещений, то не досчитался некоторых полотен. К краже ценностей, по мнению коллекционера, причастен его внук. Молодой человек, считает его родственник, мог сбыть картины другим ценителям искусства.

Известно, что одним из покупателей мог оказаться Геворг Затикян.

В настоящее время удалось обнаружить только часть из похищенного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что картины Айвазовского и Рериха изъяты при обыске у учредителя «Мурманского пароходства».