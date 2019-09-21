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  4. Коллекционер обвинил своего внука в краже ценных картин

Коллекционер обвинил своего внука в краже ценных картин

, 22:03 39

По словам 71-летнего любителя искусства, из его квартиры, в том числе исчезла картина Александра Самохвалова «Женщина, стоящая спиной».

Фото: veryimportantlot.com

Московский коллекционер считает, что его внук украл у него ценные предметы искусства. Как стало известно 5-tv.ru, 71-летний любитель живописи обнаружил пропажу картины художника Александра Самохвалова «Женщина, стоящая спиной».

Предметы живописи хранились в разных квартирах, и по состоянию здоровья он не мог посещать их несколько месяцев. В конце 2018 года, когда он пришел в одно из помещений, то не досчитался некоторых полотен. К краже ценностей, по мнению коллекционера, причастен его внук. Молодой человек, считает его родственник, мог сбыть картины другим ценителям искусства.

Известно, что одним из покупателей мог оказаться Геворг Затикян.

В настоящее время удалось обнаружить только часть из похищенного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что картины Айвазовского и Рериха изъяты при обыске у учредителя «Мурманского пароходства».

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