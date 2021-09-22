Осеннее равноденствие: что можно и нельзя делать 22 сентября

Сегодня, 22 сентября, православные верующие отмечают Попразденство Рождества Пресвятой Богородицы — день после рождения Девы Марии. Ее появление на свет родителям Богородицы предсказал ангел. Однажды святой Иоаким отправился из Назарета в Иерусалим, чтобы отнести в храм подношения, однако священник запретил ему оставлять принесенное, поскольку счел не сумевшего зачать детей мужчину недостойным делать подношения Господу. Иоаким не смог смириться с таким позором и решил не возвращаться домой — вместо этого он намеревался стать отшельником.

Супруга Иоакима, Анна, узнав о случившемся, стала «в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка». Как оказалось, тем же самым в своем отшельничестве занимался Иоаким. Тогда ангел принес им благую весть о том, что в скором времени у них появится дочь, которую «благословит весь род человеческий».

Кроме того, 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. Сегодня Солнце пересекает экватор и переходит из северного полушария в южное. С этого времени дни становятся короче, а ночи — длиннее.

Что можно делать 22 сентября

В этот день было принято ходить в гости к молодым супругам, в особенности к тем, у кого пока нет детей. Хозяйки пекли пироги, которыми угощали всех, кто подходил к дому — считалось, что это привлечет в супружескую жизнь достаток как в деньгах, так и в наследниках. Пироги также ставились на стол для гостей в качестве основного блюда. После обеда хозяева показывали свое хозяйство — женщины водили пришедших по дому, а мужчины демонстрировали двор, скот и различную упряжь. Гостям полагалось хвалить имущество и давать дельные советы, пишет «Утро.ру».

Что нельзя делать 22 сентября

Строжайше запрещалось брать или давать деньги в долг, а также решать любые другие финансовые вопросы — принято было считать, что это принесет несчастье. Не стоит спать в кровати, на которую попадает лунный свет — он заберет красоту и здоровье, поэтому окна обязательно нужно зашторить.

Ни в коем случае 22 сентября нельзя переезжать. На Руси верили, что удача не найдет в этот день дорогу из старого дома в новый, и сменившую место жительства семью будут преследовать беды. Категорически запрещалась в день Попразденства Рождества Пресвятой Богородицы завидовать. Если это чувство постигнет человека — негативные мысли нужно срочно прогнать.

Приметы 22 сентября

Большое количество паутины в доме говорит о том, что осень будет погожей, а зима — морозной.

С лиственниц иголки не осыпались — зима будет снежной, но таять снег станет быстро.

Снег 22 сентября выпал — следующий год бедным на урожай будет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего не стоит делать на Рождество Пресвятой Богородицы.