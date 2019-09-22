Грудь под ключ: Почему пластические хирурги-дилетанты вновь берутся за скальпель

Росздравнадзор взялся за пластических хирургов. На этой неделе стали известны первые итоги масштабной проверки подобных клиник. Более 200 заведений остались без лицензий. Но, как выяснили специалисты, проблема намного масштабнее и серьезнее.

Яркие вывески и слоганы наперебой обещают прекрасное будущее с новым телом или лицом. И не важно, что в медицинских кабинетах прием ведут шарлатаны. Бешеная прибыль важнее человеческой жизни. За последние пять лет востребованность таких, совсем недешевых операций, увеличилась почти вдвое. Причем лишение лицензии — это далеко не панацея, уже через несколько дней хитрые дельцы снова получают разрешения, а дилетанты опять берутся за скальпель. Причем многие аферисты работают под прикрытием крупных клиник. Можно ли остановить этот кровавый конвейер разбиралась Екатерина Иванова.

«В коме я пробыла 40 дней. У меня, конечно, все атрофировалась я не могла говорить, у меня стоял ИВЛ», — вспоминает Елена Баянова.

Стандартная, как уверяли врачи, операция обернулась настоящим кошмаром. Елена Баянова всего-то и хотела, что подтянуть грудь. Никаких имплантов.

«Операция, сказали, будет длиться около часа, полтора и буквально через два день я отправлюсь домой», — говорит женщина.

Но чуда не произошло. Пациентке становилось только хуже. Сначала подскочила температура, затем отказали почки и печень.

«Я ночью писала врачу и звонила, говорила, что мне плохо, я не умираю, может быть я умру, ну, мне очень плохо, понимаете. Ну, она мне там что-то: «Ой, зайчик, не переживай», — рассказывает Елена.

Дальше все как в тумане. Скорая. Сепсис. Экстренное переливание крови. Кома и 40 дней полной неизвестности. Затем длительная реабилитация.

Эта история наделала в Краснодаре много шума. У клиники даже отобрали лицензию. Впрочем, без работы никто не остался. Дружный коллектив просто переехал в другое здание. Сменил вывеску и благополучно получил новую лицензию.

Потратившую целое состояние на внешность куклы Барби женщину сочли уродливой

«Конечно же, Министерство здравоохранения может ответить, что это не входит в их компетенцию, что объективных данных о нарушении лицензионных требований нет, что новая организация соответствует всем требованиям, предъявляемым законом», — поясняет Николай Чернышук, юрист, глава общественной организации «Право на здоровье».

На сайте новой клиники знакомые все лица, но генеральный директор уверяет — о пациентке Баяновой слышит впервые.

«Вы прекрасно, наверняка, осведомлены об этой пациентке»

«Я не в курсе. Я наемный рабочий. Я открыла клинику, и где врачи еще совмещают, меня абсолютно не интересует», — ответили в салоне.

Подпольные клиники существуют по всей России. Больше всего в столице, где спрос на красоту особенно велик. Проверки Росздравнадзор проводит регулярно, но нарушений меньше не становится.

Видео: Еще одна жертва хирурга Верди три года ходила с забытой в теле перчаткой

«Был обнаружен тайный стационар, где находились пациенты после операции, и также один пациент находился в операционной. Использовалось незарегистрированное медицинское оборудование и незарегистрированные медицинские изделия», — рассказывает Елена Баландина, помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Совсем как в 90-е, когда Сергей Каплан решился на свою первую пластическую операцию. Сейчас у мужчины их уже 30. Ради красоты он готов рисковать и здоровьем, и жизнью.

«Я летел самолетом, и у меня разорвало имплант ягодичный. Давление. Видимо, каким-то образом повлияло. Да, это потом вычищали, шли какие-то восстановительные процессы», — вспоминает Сергей Каплан.

Но это далеко не все. Простая корректировка формы носа затянулась на долгих десять лет. Его переделывали девять раз. В клинике ему угрожали, пытались от него откупиться, но Сергей все же заставил врачей исправить все ошибки. И таких примеров по стране сотни, если не тысячи.

«Вот впала в кому пациентка, понятно, что и пресса, и все в курсе этой ситуации. А если проведена операция и они с пациентом сами решили вопрос, иногда понятно, каким образом. Нет жалобы, нет обращения», — говорит Игорь Акулин, заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ.

За пластических хирургов взялись только в 2018-м. Когда всего за год было зарегистрировано сразу шесть летальных случаев. По вине нерадивых эскулапов гибнут абсолютно здоровые люди. Почти 70% клиник работают с нарушениями. Перед началом проверок в стране было зарегистрировано 1257 медучреждений. По суду закрыли семь. Еще 252 сдали лицензии добровольно. Не так уж и много. Предложения «грудь под ключ», «ягодицы в кредит», «коррекция ушей и носа в подарок» по-прежнему актуальны.

Согласно новым правилам в клинике, которая занимается пластическими операциями, обязательно должны быть помещения для переливания крови, своя лаборатория, рентген, маммограф, палата интенсивной терапии. Дорого, богато. Но только так в критической ситуации можно спасти пациенту жизнь.

На закупку нового оборудования и зарплату для сотрудников уйдет в среднем от 20 до 40 миллионов рублей. А значит стоимость операции вырастет в несколько раз. Не все готовы платить. Предпочитают идти на риск. И такие пациенты оказываются в операционных крайне сомнительных хирургов.

«Когда, например, в отделении челюстно-лицевой хирургии начинается увеличиваться грудь, подтяжка груди выполняется. Когда на отделении офтальмологии, вместо положенных пластики век начинается выполняться ринопластика, коррекция формы губ, какая-нибудь контурная пластика», — поясняет Денис Агапов, доцент кафедры пластической хирургии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Академика Павлова.

Рано из поздно, конечно, поймают. Но уголовное дело вряд ли появится. Максимум — клиника сдаст лицензию и тут же сделает новую. Получается замкнутый круг, выбраться из которого искалеченным пациентам пока не под силу.

Елена Баянова отсудила у клиники два с половиной миллиона рублей. Но денег не получила — решение медики обжаловали и впереди новое рассмотрение дела. Врачи продолжают утверждать, что сделали свою работу чисто. Хотя даже ни разу не поговорили со своей бывшей пациенткой.

«У меня все в шрамах, непонятной формы. Эстетически никак не выглядит», — говорит Елена Баянова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «косметолог»-изувер отсидит пять лет и шесть месяцев в тюрьме.