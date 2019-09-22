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Стало известно об оружии РФ, способном отразить ядерный удар США

, 2:18 Видео 212

Издание The National Interest признало, что отличие от советских подлодок субмарины проекта «Борей» стали бесшумными благодаря новому покрытию корпуса и атомным энергетическим установкам.

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Фото, видео: ТАСС/Федосеев Лев

Американскую прессу впечатлили современные российские подлодки. Издание The National Interest подчеркнуло, что субмарины класса «Борей» смогут уничтожить города потенциального противника даже в том случае, если остальное ядерное вооружение России будет уничтожено первым ядерным ударом.

«Лодки „Борей“ более бесшумны и способны оставаться незаметными на более высоких скоростях (в 50 узлов), чем американские лодки класса „Огайо“», — добавляет автор публикации в издании.

Субмарины «Борей», отмечается в тексте, достичь бесшумности в сравнении с советскими моделями смогли благодаря новому покрытию корпуса судна. Также в статье обращается внимание на атомные энергетические установки — с их помощью экипаж может обходиться без всплытия несколько месяцев.

Отдельно The National Interest останавливается на вооружении новых подводных лодок РФ. В качестве примера приводится субмарина «Юрий Долгорукий», которая оснащена 16 ракетами Р-30 «Булава». Кроме того, судно имеет шесть боевых маневрирующих блоков индивидуального наведения, масса которых — порядка 150 килотонн. В тексте поясняется, что такое вооружение позволяет «Юрию Долгорукому» нанести удар с использованием 72 ядерных боеголовок по любому населенному пункту в радиусе более девяти тысяч километров от самой подлодки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что был раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок.

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