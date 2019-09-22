Стало известно об оружии РФ, способном отразить ядерный удар США

Американскую прессу впечатлили современные российские подлодки. Издание The National Interest подчеркнуло, что субмарины класса «Борей» смогут уничтожить города потенциального противника даже в том случае, если остальное ядерное вооружение России будет уничтожено первым ядерным ударом.

«Лодки „Борей“ более бесшумны и способны оставаться незаметными на более высоких скоростях (в 50 узлов), чем американские лодки класса „Огайо“», — добавляет автор публикации в издании.

Субмарины «Борей», отмечается в тексте, достичь бесшумности в сравнении с советскими моделями смогли благодаря новому покрытию корпуса судна. Также в статье обращается внимание на атомные энергетические установки — с их помощью экипаж может обходиться без всплытия несколько месяцев.

Отдельно The National Interest останавливается на вооружении новых подводных лодок РФ. В качестве примера приводится субмарина «Юрий Долгорукий», которая оснащена 16 ракетами Р-30 «Булава». Кроме того, судно имеет шесть боевых маневрирующих блоков индивидуального наведения, масса которых — порядка 150 килотонн. В тексте поясняется, что такое вооружение позволяет «Юрию Долгорукому» нанести удар с использованием 72 ядерных боеголовок по любому населенному пункту в радиусе более девяти тысяч километров от самой подлодки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что был раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок.