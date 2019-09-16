Раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок

В разгар холодной войны Советский союз обладал таким количеством подводных лодок, что западные военные были готовы на любые меры, чтобы нейтрализовать их. Не решаясь наносить ядерный удар по советским базам, стратеги НАТО придумывали альтернативные планы, некоторые из них были комичными или совсем уж сумасшедшими. Об этом говорится в статье американского журнала National Interest, содержание которой приводит РИА Новости.

Дух захватывает! Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Так, пытаясь лишить советские подлодки одного из основных преимуществ — незаметности, в Североатлантическом Альянсе придумали сбрасывать в море с воздуха магниты. Прикрепляясь к корпусу субмарины, они должны были создавать сильный шум, что позволило бы быстро обнаружить подводный объект. А поскольку на то, чтобы отцепить магнит от подлодки, требовалось время, предполагалось, что этот способ снизит боеготовность флота.

Несмотря всю нелепость, идея эта все-таки была реализована. Сначала во время британско-канадских учений магниты с грохотом прикрепились к подлодке «Аурига», что здорово повеселило гидроакустиков, но создало серьезные проблемы команде, поскольку магниты залепили отверстия для забора и отвода воды.

Позже несколько советских подводных лодок действительно подцепили сброшенные в океан магниты. После этого они вернулись обратно в порт, вместо того чтобы продолжить курс. Казалось бы, цель была достигнута, но дальнейшего использования этот метод не получил из-за трудностей в обучении моряков НАТО.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, американские военные эксперты признали, что в США на сегодняшний день нет ничего похожего на обновленные российские торпеды «Шквал», которые вот-вот в корне изменят существующий подход к ведению боевых действий.