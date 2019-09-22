  1. Пятый канал
  4. Плачет над «Спокойной ночи, малыши»: жена Джигана о ранимой младшей дочке

Плачет над «Спокойной ночи, малыши»: жена Джигана о ранимой младшей дочке

, 7:35 Видео 41

Оксана Самойлова разместила в Instagram видео, как ее двухлетняя дочка до слез растрогалась мультфильмом о слоненке Дамбо.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана Оксана Саймойлова разместила в социальной сети ролик, на котором их младшая дочка плачет во время просмотра мультика о слоненке Дамбо. Мама признается, что растрогать дочку может даже песенка из «Спокойной ночи, малыши».

«Майя очень сентиментальная, она жалеет всех, всегда и везде. Мультики с грустными моментами мы смотрим вот так. Но самая великая печаль для нее — это песня „Спокойной ночи малыши“, она просто рыдает, если не дай Бог ее услышит где-то, вот такая ранимая девочка», — написала супруга Джигана.

Кроме Майи пара воспитывает еще двух дочерей — восьмилетнюю Ариелу и пятилетнюю Лею, но по признанию родителей, девочки не столь эмоциональные как младшая. Супруги стараются проводить как можно больше времени вместе с детьми и часто делятся кадрами своего времяпрепровождения.

Буквально недавно, как писал 5-tv.ru, семья оказалась не в самой приятной ситуации. Джиган с супругой и детьми отдыхали во Флориде, откуда долго не могли уехать из-за урагана. Был даже момент, когда они остались без продовольствия.

Читайте также

+4° Днём +8°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 22 сентября: Весы, дайте волю чувствам!

Последние новости

8:16
«Дожил до этого дня»: Виторган приобрел роскошный «Каддилак» — фото
8:09
Дедушка-блогер из Дагестана со слезами на глазах рассказал, как устроил ДТП
7:57
Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в платье за 11 тысяч долларов
7:44
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
7:35
Плачет над «Спокойной ночи, малыши»: жена Джигана о ранимой младшей дочке
7:25
Штормовое предупреждение из-за приближения мощного тайфуна объявлено в Приморье

Сейчас читают

«Путешествие патчей»: актриса Ардова нашла новое применение средству для глаз
Алена Кравец заявила, что ей и ее маленькой дочери угрожают в соцсетях
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев