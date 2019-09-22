Плачет над «Спокойной ночи, малыши»: жена Джигана о ранимой младшей дочке

Супруга рэпера Джигана Оксана Саймойлова разместила в социальной сети ролик, на котором их младшая дочка плачет во время просмотра мультика о слоненке Дамбо. Мама признается, что растрогать дочку может даже песенка из «Спокойной ночи, малыши».

«Майя очень сентиментальная, она жалеет всех, всегда и везде. Мультики с грустными моментами мы смотрим вот так. Но самая великая печаль для нее — это песня „Спокойной ночи малыши“, она просто рыдает, если не дай Бог ее услышит где-то, вот такая ранимая девочка» , — написала супруга Джигана.

Кроме Майи пара воспитывает еще двух дочерей — восьмилетнюю Ариелу и пятилетнюю Лею, но по признанию родителей, девочки не столь эмоциональные как младшая. Супруги стараются проводить как можно больше времени вместе с детьми и часто делятся кадрами своего времяпрепровождения.

Буквально недавно, как писал 5-tv.ru, семья оказалась не в самой приятной ситуации. Джиган с супругой и детьми отдыхали во Флориде, откуда долго не могли уехать из-за урагана. Был даже момент, когда они остались без продовольствия.