Плачет над «Спокойной ночи, малыши»: жена Джигана о ранимой младшей дочке

Супруга рэпера Джигана Оксана Саймойлова разместила в социальной сети ролик, на котором их младшая дочка плачет во время просмотра мультика о слоненке Дамбо. Мама признается, что растрогать дочку может даже песенка из «Спокойной ночи, малыши».
Кроме Майи пара воспитывает еще двух дочерей — восьмилетнюю Ариелу и пятилетнюю Лею, но по признанию родителей, девочки не столь эмоциональные как младшая. Супруги стараются проводить как можно больше времени вместе с детьми и часто делятся кадрами своего времяпрепровождения.
Буквально недавно, как писал 5-tv.ru, семья оказалась не в самой приятной ситуации. Джиган с супругой и детьми отдыхали во Флориде, откуда долго не могли уехать из-за урагана. Был даже момент, когда они остались без продовольствия.