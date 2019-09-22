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  4. 18-летняя дочь Синди Кроуфорд затмила всех на неделе моды в Милане

18-летняя дочь Синди Кроуфорд затмила всех на неделе моды в Милане

, 8:43 Видео 220

Юная модель участвовала в показах самых топовых модных домов: Prada, Max Mara, Fendi, Moschino, Versace.

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Фото, видео: Instagram @kaiagerber

В начале сентября дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер отметила 18-летие. Спустя всего пару недель после торжества, именинница стала звездой подиумов миланской недели моды. Юная манекенщица не просто пошла по стопам матери, а, возможно, и превзошла ее. Звездная наследница продемонстрировала наряды из коллекций самых топовых модных домов: Prada, Max Mara, Fendi, Moschino и других.

Instagram @kaiagerber

Особенный успех имел наряд Кайи Гербер на показе Versace. Модель продефилировала в строгом черном костюме с откровенным декольте весьма необычной формы. Образ манекенщицы дополнил золотой ремешок на поясе с огромной бляшкой, открытые босоножки, клатч и серьги. «Вишенкой на торте» во всем облике дочки супермодели стал яркий макияж — стилисты накрасили веки юной звезды неоновыми розовыми тенями.

Поклонники Кайи Гербер пришли в полнейший восторг от снимков и видео, опубликованных любимицей с миланской недели моды в Instagram. 4,6-миллионная армия подписчиков не скупилась на восхищенные комплименты в комментариях.

«Бомба!»

«Она вообще реальная?!»

«Так красиво!»

«Я не могу дышать!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Синди Кроуфорд повторила БДСМ-наряд матери.

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