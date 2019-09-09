Дочь Синди Кроуфорд повторила БДСМ-наряд матери

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер на днях отметила 18-летие на вечеринке в Нью-Йорке, на которую она пришла в образе своей мамы 30-летней давности.

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Кроуфорд в начале 1990-х появилась на премии MTV Awards в эпатажном наряде от Versace, намекающем на костюм для БДСМ.

Кайя в свой день рождения, вероятно, подумала, что все новое — это хорошо забытое старое, а потому подобрала практически идентичный «костюмчик» от того же итальянского модного дома.

Девушка разместила в Instagram фотоколлаж из маминого и своего снимков, что вызвало у подписчиков бурю эмоций. Большинство из них поразились, как же они похожи.

Instagram @kaiagerbernews1

Однако нашлись и те, кто раскритиковал образ звездного отпрыска.

«У Кайи абсолютно отсутствует чувство элегантности, которое есть у ее матери. Синди выглядит невероятно красивой, Кайя — как робот», — написал один из критиков.

«Синди выглядит в сто раз круче, чем ее дочка», — поддержал его другой.

«Кроуфорд — легенда, а Гербер пока не дотягивает», — констатировал третий.

Ранее дочь Синди Кроуфорд шокировала фанатов резкой сменой имиджа.