  1. Пятый канал
  4. Дочь Синди Кроуфорд повторила БДСМ-наряд матери

Дочь Синди Кроуфорд повторила БДСМ-наряд матери

, 18:44 Фото 494

Кайя Гербер отметила восемнадцатилетие.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kaiagerbernews1

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер на днях отметила 18-летие на вечеринке в Нью-Йорке, на которую она пришла в образе своей мамы 30-летней давности.

«Не в себе?» Самарцы пожаловались на странное поведение Билана на сцене

Кроуфорд в начале 1990-х появилась на премии MTV Awards в эпатажном наряде от Versace, намекающем на костюм для БДСМ.

Кайя в свой день рождения, вероятно, подумала, что все новое — это хорошо забытое старое, а потому подобрала практически идентичный «костюмчик» от того же итальянского модного дома.

Девушка разместила в Instagram фотоколлаж из маминого и своего снимков, что вызвало у подписчиков бурю эмоций. Большинство из них поразились, как же они похожи.

Instagram @kaiagerbernews1

Однако нашлись и те, кто раскритиковал образ звездного отпрыска.

«У Кайи абсолютно отсутствует чувство элегантности, которое есть у ее матери. Синди выглядит невероятно красивой, Кайя — как робот», — написал один из критиков.

«Синди выглядит в сто раз круче, чем ее дочка», — поддержал его другой.

«Кроуфорд — легенда, а Гербер пока не дотягивает», — констатировал третий.

Ранее дочь Синди Кроуфорд шокировала фанатов резкой сменой имиджа.

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +13°
65.57
-0.43 72.33
-0.56
Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Последние новости

19:49
Дзюбе подарили портрет с нимбом вокруг его головы — фото
19:35
Семья из трех человек, включая ребенка, погибла в ДТП в Пензенской области
19:32
В бесхозном доме в Мурманске нашли медвежонка-сироту
19:18
Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
19:06
«Одноклассники» запустили образовательный проект о воспитании детей
18:54
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» — видео

Сейчас читают

Отменный аппетит! Сеть обсуждает фото Лизы Галкиной за обедом
«Не в себе?» Самарцы пожаловались на странное поведение Билана на сцене
Пугачева ответила на сообщения о сносе ее подмосковного замка

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев