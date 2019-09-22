В Италии начали предоставлять парковочные места за молитвы

В итальянском городе Авецанно начали предоставлять парковочные места в обмен на молитву. Как сообщает британское издание The Times, таким образом местный священник, решил увеличить поток прихожан в свою церковь.

65-летний Винченцо Де Марио, зная о насущной проблеме автомобилистов, вывесил у храма специальную табличку, на которой обозначены расценки за парковку. Согласно прейскуранту, за час стоянки требуется десять раз отчитать молитву «Аве, Мария». Пять часов паркинга обойдутся автовладельцу в молитву Святого Розария.

Оставить машину рядом с храмом на 15 минут можно расплатившись чтением «Аве, Мария», «Отче наш» и Краткое славословие. The Times, отмечает, что предложенные святым отцом 200 парковочных мест — «подарок божий».

« В церковь ходит все меньше людей, и мы пытаемся как-то завлечь их обратно », — цитирует издание священника.

Винценцо Де Марио добавил, что устроенная им акция носит шуточный характер, так как за выполнением указанных условий не следит никто, кроме «кроме Господа и Божьей матери».

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