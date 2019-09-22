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Собчак в бальном платье вспомнила старую шутку про Волочкову

, 10:35 Фото 233

Десять лет назад у балерины вышла книга с «интересным» названием.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Похоже, соперничество между двумя блондинками Анастасией Волочковой и Ксенией Собчак до сих пор не закончилось. На этот раз телеведущая опубликовала в Instagram романтичное фото, на котором позирует, сидя на подоконнике и мечтательно глядя в даль, в пышном вечернем сером платье с открытыми плечами. Образ звезды дополнило чудесное колье из камней на шее. Однако подписчики обратили внимание отнюдь не на наряд светской львицы, а на ее подпись к снимку.

«Я и Бал», — подписала пост знаменитость.

Instagram @xenia_sobchak

Дело в том, что в 2009 году у Анастасии Волочковой вышла книга «История русской балерины». Однако веселые пользователи соцсетей выдумали для литературного детища балерины более интересное название — «Я и Бал». Игрой слов шутники хотели воспроизвести известное нецензурное выражение.

И вот спустя десять лет Ксения Собчак припомнила знаменитый каламбур. Пока одни поклонники телеведущей принялись шутить в тон своей любимице, другие пользователи соцсети все-таки обратили внимание на наряд Ксении Собчак, и в очередной раз признали — телеведущая умеет стильно одеваться. Фанаты отметили — после свадьбы влюбленная звезда преобразилась и похорошела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики Ксении Собчак не обнаружили обручального кольца на ее безымянном пальце.

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