Подписчики Собчак не обнаружили обручального кольца на ее безымянном пальце

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram новое видео, на котором она предстала в махровом банном халате, тюрбаном на голове и макияжем на лице. В таком виде супруга Константина Богомолова, облокотившись о спинку кровати, рассказала о приложении для недвижимости.

Однако поклонники обратили внимание не на слова Собчак, а на ее правую руку, так как там фанаты не обнаружили обручального кольца, ведь совсем недавно, 13 сентября, журналистка вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Instagram @xenia_sobchak

«Обручальное кольцо где?» — спросили поклонники.

Также юзеры задались вопросом, почему Ксения принимает душ с макияжем.

«Интересно, с полотенцем на голове, в банном халате и с мейком»;

«Вы всегда голову моете с таким макияжем?» — высказались юзеры, однако ответы на свои вопросы они пока не получили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак похвасталась стенами будущего особняка.