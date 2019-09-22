«Фееричная!» Ирина Шейк прошлась по подиуму без белья

Ирина Шейк в очередной раз восхитила зрителей шоу на миланской Неделе моды. Модель представила на подиуме наряд из коллекции итальянского модного дома Versace. Российская манекенщица продефилировала в откровенном мини-платье красного цвета, напоминающем яркий бразильский наряд, босоножках, украшенных алыми цветами, и огромных серьгах-кольцах.

Знаменитость опубликовала видео с показа в Instagram и поблагодарила главного дизайнера бренда, сообщает Утро.ру.

«Королева Ди! Люблю тебя, сестра, Донателла Версаче! Твоя российская фанатка Ирина…» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Ирины Шейк пришли в полнейший восторг от потрясающего образа любимицы. На фанатов модели произвел впечатление, как ее наряд, так и восхитительная фигура манекенщицы. Загорелая звезда продемонстрировала подписчикам длинные стройные ноги и грудь, которая и без белья казалась всем совершенной.

«Наша любимая русская девочка!»

«Феноменально!»

«Богиня!»

«Шикарная, фееричная, бомба!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк танцевала в халате тверк.