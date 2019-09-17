Минфин обозначил сроки введения новой системы накопительных пенсий

Министерство финансов РФ предполагает внедрение новой системы накопительных пенсий с января 2021 года. Ведомство рассчитывает на одобрение поправок в закон о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят россиянам финансировать пенсию за счет личных взносов, пишет KP.RU.

В это же время государство окажет им стимулирующую поддержку. В Минфине считают, что необходимость принятия данного законопроекта объясняется низким уровнем личного участия граждан в формировании своего пенсионного дохода .

Обсуждение данного законопроекта продлится до конца сентября.

Минфин направил на согласование в Министерство труда и социальной защиты законопроект под рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», который предполагает новую систему добровольных отчислений для будущей пенсии.

Ранее 5-tv.ru передавал, насколько в 2020 году увеличится средний размер пенсий.