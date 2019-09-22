«Австралийская Кардашьян» раззадорила поклонников жарким фото с татуированным парнем

Профессиональный серфер и известная своими вызывающими фото блогерша Holly-Daze Coffey, получившая прозвище «австралийская Кардашьян», не разочаровала своих фанатов и в этот уик-энд. В своем аккаунте в Instagram девушка опубликовала сразу несколько пляжных снимков, где позирует на фоне океана в откровенном черном купальнике в объятиях своего татуированного парня Джесси Уивера.

Подписчики Holly-Daze, как обычно, восторгаются аппетитной фигурой спортсменки, хотя многих из них явно злит присутствие в кадре мужчины.

«Зверь-женщина. Твой парень счастливчик»;

«Это выглядит так жарко!»

«Самое лучшее тело в мире!»

«Вкуснятина», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики отругали Holly-Daze за белую полоску от купальника на загорелых ягодицах.