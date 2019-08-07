Неровный загар на ягодицах «австралийской Кардашьян» возмутил поклонников

«Австралийская Кардашьян» известная под ником @Holly-Daze Coffey в Instagram смутила подписчиков новым снимком. На фотографии профессиональная серферша позирует с молодым человеком. Бойфренд держит знаменитость на руках и целует в губы. На романтических кадрах поклонники разглядели неровную линию загара на ягодицах блогершы. Гуру эстетичных фотосессий такое пренебрежение к аудитории показалось оскорбительным.
«Русская Кардашьян» поразила фанатов горячим фото в стиле арт-деко
«Имей немного уважения!»
«Смущен линией вашего загара. Никогда не видел подобного бикини!»
«Эта линия загара!..» — разочарованно отметили фолловеры, сопроводив комментарии недовольными смайлами.
«Австралийская Кардашьян», имея миллионную аудиторию фанатов, очевидно привыкла к подобным комментариям хейтеров и никак на них не отреагировала. К тому же, большинство сообщений под публикацией все равно сводились к тому, что фигура и внешность блогерши — потрясающие.
«Создана для греха!»
«Волшебная!»
«Горячая!» — восхитились поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что «русская Кардашьян» поразила фанатов горячим фото в стиле арт-деко.