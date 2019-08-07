Неровный загар на ягодицах «австралийской Кардашьян» возмутил поклонников

«Австралийская Кардашьян» известная под ником @Holly-Daze Coffey в Instagram смутила подписчиков новым снимком. На фотографии профессиональная серферша позирует с молодым человеком. Бойфренд держит знаменитость на руках и целует в губы. На романтических кадрах поклонники разглядели неровную линию загара на ягодицах блогершы. Гуру эстетичных фотосессий такое пренебрежение к аудитории показалось оскорбительным.

«Русская Кардашьян» поразила фанатов горячим фото в стиле арт-деко

Instagram @hollydazecoffeyyy