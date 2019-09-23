«Может там споры сибирской язвы»: Максакова не подпускает мать Вороненкова к внуку

Вдова застреленного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова по-прежнему не подпускает мать своего покойного мужа к внуку, и даже не передает подарки. Сыну Вороненкова и Максаковой Ивану сейчас почти три с половиной года, бабушку он не видел уже очень давно.

Как сообщает Teleprogramma.pro, недавно 70-летняя Людмила Николаевна приехала на Украину, где осталась жить оперная дива, чтобы поговорить с невесткой и прояснить ситуацию.

Однако, разговора не получилось. Максакова так и не разрешила свекрови видеться с малышом. Более того, она выбросила пакет с подарками, которые пожилая женщина привезла мальчику.

«Кто знает, что она туда напихала. Может, споры сибирской язвы», – приводит издание объяснение певицы.

Конфликт между матерью Дениса Вороненкова и Марией Максаковой длится не один год. В различных ток-шоу Людмила Николаевна обвиняла невестку в алкоголизме и наркомании, а та в свою очередь заявляла, что ее покойный муж не хотел общаться с матерью.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Мария Максакова рассказала, как «озолотила» свою мать, актрису Людмилу Максакову, своим появлением на свет.