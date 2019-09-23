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«Нет радости в жизни»: Екатерина Семенова рассказала, что впала в депрессию

, 1:11 105

По словам актрисы, ей даже пришлось прибегнуть к помощи психолога.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская актриса театра и кино Екатерина Семенова в программе на федеральном канале рассказала, что в ее жизни были периоды отчаяния. Артистка, по ее словам, впала в депрессию, передает Starhit.

Ей даже приходилось принимать специальные таблетки и ходить к психологу. Причиной всему послужили неудачи на любовной фронте и невостребованность в профессии. Семенова перестала получать приглашения на съемки, хотя раньше считалась одной из самых популярных российских актрис.

«Я направила агрессию внутрь себя. Работы стало меньше, мужчины нет, поэтому я впала в депрессию. Вдруг проснулась и поняла, что ничего не хочется. Нет радости в жизни», —призналась Екатерина.

Однако артистка, несмотря на трудности и проблемы, все же не отчаивается и считает, что в целом ей очень повезло в жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына. Тимофей Каратаев не хочет, чтобы его ограничивали в общении с ребенком.

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