«Нет радости в жизни»: Екатерина Семенова рассказала, что впала в депрессию

Российская актриса театра и кино Екатерина Семенова в программе на федеральном канале рассказала, что в ее жизни были периоды отчаяния. Артистка, по ее словам, впала в депрессию, передает Starhit.

Ей даже приходилось принимать специальные таблетки и ходить к психологу. Причиной всему послужили неудачи на любовной фронте и невостребованность в профессии. Семенова перестала получать приглашения на съемки, хотя раньше считалась одной из самых популярных российских актрис.

«Я направила агрессию внутрь себя. Работы стало меньше, мужчины нет, поэтому я впала в депрессию. Вдруг проснулась и поняла, что ничего не хочется. Нет радости в жизни», —призналась Екатерина.

Однако артистка, несмотря на трудности и проблемы, все же не отчаивается и считает, что в целом ей очень повезло в жизни.

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