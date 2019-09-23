Николай Фоменко признался, что у него есть пятый ребенок

Российский актер и телеведущий Николай Фоменко шокировал поклонников неожиданным признанием. На презентации его книги один из фанатов спросил, как у актера обстоят дела в личной жизни.

«Ну как может быть с любовью? У меня же пятеро детей!» — ответил 57-летний Фоменко.

Поклонники были поражены заявлением артиста, ведь согласно официальным данным, у телеведущего четверо детей. На дальнейшие вопросы о пятом ребенке Николай Фоменко отвечать отказался, передает «Экспресс-газета».

Первая супруга артиста Елена Лебедева родила ему дочь Екатерину. В третьем браке с Марией Голубкиной у актера появилась дочь Анастасия и сын Иван. Вместе с четвертой женой Наталией Кутобаевой артист воспитывает сына Василия.

Инсайдеры подтвердили информацию о пятом ребенке Фоменко. Наследник появился у артиста в нынешнем браке в 2017 году. Однако в окружении телеведущего отказались назвать пол и имя малыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын Фоменко и Голубкиной отдыхает на Сахалине.