«Прям вылитый Фоменко» — сын Голубкиной отдыхает с родителями на Сахалине

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Временное «воссоединение» семьи произошло на фестивале телевизионных фильмов «Утро Родины».

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Фото, видео : Instagram @golubkina1973

Российская актриса Мария Голубкина приехала вместе с 16-летним сыном Иваном на Сахалин, чтобы принять участие в фестивале телевизионных фильмов «Утро Родины».

Звездная семья много гуляла, пробовала местную кухню и выехала на рыбалку в Охотском море. Мария поделилась с поклонниками видео и фото с отдыха, на которых поклонники оценили насколько вырос и возмужал Иван.

«Какой красивый парень! Похож на папу и на деда Андрея!»;

«Мамина радость и гордость! Очень видный молодой человек!»;

«Ванечка такой красавчик!»;

«Вылитый Фоменко!».

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К слову, многие отметили удивительную схожесть Ивана с его прославленным дедом актером Андреем Мироновым. И не смотря на то, что Мария Голубкина была его приемной дочерью.

«Уж, не знаю, почему так получилось, но в профиль он — вылитый Андрей Миронов. Просто, один-в-один. Чудны дела твои, Господи!» — написала одна из пользовательниц сети.

Позднее на Сахалине появился и бывший супруг Марии шоу-мен Николай Фоменко, который является ведущим церемонии закрытия мероприятия. Как только у звездного отца появилось время, то к нему на ужин присоединился Иван.

Мария Голубкина и Николай Фоменко прожили в браке 13 лет. У них родились двое детей Иван и Анастасия. Девушка в настояще время учится и живет в Лондоне.

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