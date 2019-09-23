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Видео крушения боевых машин ВДВ во время десантирования

, 6:02 Эфирная новость 499

ЧП произошло на учениях «Центр-2019» в Оренбургской области.

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Фото, видео: Instagram @warin4m, 5-tv.ru

Комиссия воздушно-десантных войск выясняет причины ЧП, которое произошло на учениях «Центр-2019». С полуторакилометровой высоты рухнули две боевые машины. Все произошло во время сброса десанта.

В сети появилось видео самого происшествия. На кадрах видно, как боевая машины выбрасывается из Ил-76, парашют выстрелил, что не раскрылся, после чего техника стремительно полетела вниз.

По данным Минобороны, парашютные системы не сработали должным образом. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших — БМД были без экипажей. На ход учений инцидент не повлиял, командование в целом оценило их на отлично.

В них приняли участие 128 тысяч военнослужащих, а маневры прошли на полигонах России, Киргизии и Таджикистане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об огневой мощи, которую продемонстрировала российская военная техника на учениях «Центр-2019».

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