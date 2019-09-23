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  4. Только яблоко и вода: Екатерина Боярская истязала себя голодом и диетами

Только яблоко и вода: Екатерина Боярская истязала себя голодом и диетами

, 5:50 292

В борьбе за стройную фигуру девушка попробовала множество методов.

Фото: Instagram @kboyarskaya98

Внучка Михаила Боярского 20-летняя Екатерина призналась, что долгое время изнуряла себя диетами в борьбе за стройную фигуру. Девушка решила, что ей нужно худеть, в 17 лет. Тогда Катерина находила в сети различные диеты и неукоснительно им следовала, пишет Starhit.

«Из того, что помню, в день можно было есть только яблоко и пить воду», –призналась Катерина Боярская.

На строгой диете наследница известного артиста сбросила десять килограммов. Однако она по-прежнему была недовольна своей фигурой. По словам девушки, состояние здоровья в тот период у нее было ужасное, не было настроения и сил.

«Учителя, родители и друзья в один голос говорили мне, что я слишком худая, но мне не нравилось, как я выгляжу», — рассказала Катерина.

Однако девушка успела вовремя остановиться, сейчас она практически не ограничивает себя в еде, зато регулярно занимается спортом под руководством тренера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Боярская призвала поклонников носить красное.

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