Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения своих британских клиентов из-за рубежа. Как сообщают «Известия», на данный момент по путевкам туроператора за границей находится около 600 тысяч человек, из них 150 тысяч — подданные королевства.

Для их возвращения на родину в стране объявили операцию по репатриации населения в мирное время, которая может оказаться крупнейшей за всю историю. По информации Reuters, этот процесс может обойтись государству в 600 миллионов фунтов стерлингов.

Решение о репатриации британцев было принято после того, как руководству турфирмы так и не удалось договориться с кредиторами относительно выплаты долга в размере 200 миллионов фунтов стерлингов.

В результате краха компании без работы остались 21 тысяча сотрудников, из них девять тысяч — британцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Грузии по-прежнему остаются около одной тысячи российских туристов.