Освобожденные из плена в Камеруне российские моряки возвращаются на родину

23 сентября домой вернутся российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна. В воскресенье, 22 сентября, их освободили. Сейчас россияне находятся в Германии. Как сообщается, все они чувствуют себя нормально, их здоровью ничего не угрожает.

Кроме того, они будут проходить в качестве свидетелей в деле о захвате судна. Расследование ведут сотрудники Интерпола. 15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестные, предположительно нигерийские пираты, атаковали датское грузовое судно, и захватили в плен восемь моряков. Среди них были трое наших соотечественников — капитан, старший помощник и старший механик.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что освобожденные моряки проходят свидетелями в деле о захвате 15 августа судна ФРГ. Среди захваченных пиратами членов экипажа были трое граждан РФ из Петербурга, Владивостока и Мурманска.