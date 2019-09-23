Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 сентября, поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, указанный договор будет подписан от имени РФ после проведения переговоров Министерства обороны и Министерства иностранных дел России с абхазской стороной. Отмечается, что в проект соглашения, ранее одобренный правительством государства, разрешено вносить изменения, «не имеющие принципиального характера».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Абхазии подвели предварительные итоги президентских выборов, которые прошли 25 августа. Ни один из девяти кандидатов не набрал больше половины голосов.