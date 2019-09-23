  1. Пятый канал
  4. Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии

Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии

, 10:53 31

В распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что соответствующий документ будет подписан после переговоров Минобороны и МИД РФ с абхазской стороной.

Фото: РИА Новости / Томас Тхайцук

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 сентября, поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, указанный договор будет подписан от имени РФ после проведения переговоров Министерства обороны и Министерства иностранных дел России с абхазской стороной. Отмечается, что в проект соглашения, ранее одобренный правительством государства, разрешено вносить изменения, «не имеющие принципиального характера».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Абхазии подвели предварительные итоги президентских выборов, которые прошли 25 августа. Ни один из девяти кандидатов не набрал больше половины голосов.

Читайте также

+6° Днём +8°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!

Последние новости

11:46
Не пощадили даже собаку: СК детально установил обстоятельства убийства Михаила Круга
11:39
Кузбасские парашютисты победили в престижном соревновании в США
11:34
Путин назвал борьбу с онкологией ключевым направлением в здравоохранении
11:27
Освобожденные из плена в Камеруне российские моряки возвращаются на родину
11:17
Московского водителя обокрали на 17,5 миллиона рублей
11:06
Путин поручил разобраться со снижением ставок ипотеки на Дальнем Востоке

Сейчас читают

«Еще одна утка»: Звезду «Дома-2» Алену Рапунцель не узнали после салона красоты
«Иногда можно»: Нюшу застали за «запрещенным» занятием
Видео крушения боевых машин ВДВ во время десантирования

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев