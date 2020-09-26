Воскресение Словущее: что нельзя делать 26 сентября

После смерти Иисуса Христа в I веке римский император Тит напал на Иерусалим и стер город с лица земли. Еще через 60 лет уже другой правитель — Адриан — воздвиг на руинах Иерусалима римскую колонию, а на горе Голгофа — храм Венеры. В храме приносились жертвы языческим богам — так Адриан хотел стереть саму память о Христе.

В IV веке к власти в Риме пришел Константин Великий. Он был первым правителем, кто признал христианство. Вместе с матерью, царицей Еленой, Константин избавился от языческих сооружений и построил новый храм на месте погребения Иисуса Христа. В 335 году состоялось торжественное освящение храма и всего Иерусалима.

Название «Воскресение Словущее» означает, что праздник слывет Воскресением в честь обновления храма. Он не связан с праздником Светлой Пасхи — Воскресения Христа.

Что нужно делать в праздник 26 сентября в Воскресение Словущее

Освящение храма и Иерусалима символизирует новую жизнь для человека: в этот день следует отпустить злые умыслы, чтобы совершать добрые дела. В этот светлый день необходимо заняться саморазвитием и познанием себя, помогать ближним. 26 сентября — хороший день для духовного развития.

Что нельзя делать в праздник 26 сентября в Воскресение Словущее

В Воскресение Словущее не следует приступать к уборке, чтобы не избавиться от духов благополучия в доме. Откажитесь от всего, что может помешать просветлению: бездумного времяпровождения за телевизором и компьютерными играми. Также не стоит затевать скандалы и конфликты, ругаться и совершать грехи, поддаваться мирским соблазнам и искушениям.

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