Оперную певицу Богачеву проводили в последний путь в Петербурге

В Петербурге прошла проводили в последний путь оперную певицу, народную артистку СССР Ирину Богачеву. Церемония прошла в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра, в котором Ирина Петровна исполнила более трех десятков ролей — Кармен, Амнерис в «Аиде», Любаша в «Царской невесте», Марфа в «ХовАнщине».

Ее графиню в «Пиковой даме» до сих пор считают образцом исполнительского искусства. Ей аплодировали в Ла Скала, Метрополитен-опере, Ковен-Гардене. Более 30 лет примадонна оперной сцены преподавала в петербургской консерватории и воспитала несколько поколений певцов.

«Мы с ней дружили. Я очень хорошо помню, как я пришел главой Курортного района, мы встретились с ней, и много-много говорили. И так дружба с тех пор, она продолжалась до последних дней. И как-то раз я попросил на родном из ее праздников, я ее попросил вместе с ней со сцены спеть. Эта великая женщина сказала: „Саш, давай споем!“. Конечно я пел плохо, всего два куплета, но вот я о сих пор это помню это навсегда останется в моей памяти», — рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Похоронят оперную диву на Новодевичьем кладбище в Петербурге. Ирине Богачевой было 80 лет.

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