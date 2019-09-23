Друзь прощен: Титулованный знаток возвращается в «Что? Где? Когда?»

Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?» до конца 2019 года, однако играть в этом сезоне не будет. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
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Пока в команде Виктора Сиднева вместо Друзя будет играть Инна Семенова.
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Публицист Анатолий Вассерман уже прокомментировал возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?».
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64-летний уроженец Петербурга Александр Друзь был отстранен от участия в интеллектуальном шоу после скандала, разразившегося в феврале этого года. Тогда главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, рассказал, что в ноябре 2018 года Друзь якобы предлагал ему часть от выигрыша, если тот предоставит ответы на вопросы. Аудиозапись попала в сеть.
В конце лета в центре Петербурга с Друзем произошла неприятная история — под колеса его автомобиля угодил велосипедист, но к счастью все обошлось.