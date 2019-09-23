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  4. Друзь прощен: Титулованный знаток возвращается в «Что? Где? Когда?»

Друзь прощен: Титулованный знаток возвращается в «Что? Где? Когда?»

, 17:25 55

Однако в этом году ему не разрешено участвовать в интеллектуальных играх.

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?» до конца 2019 года, однако играть в этом сезоне не будет. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».

«Учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, принято решение о возвращении Александра Друзя в клуб», — говорится в сообщении.

Пока в команде Виктора Сиднева вместо Друзя будет играть Инна Семенова.

«Александр Друзь будет присутствовать на играх, но участвовать в них в этом сезоне не будет. В следующем сезоне надеемся его увидеть за игровым столом», — пояснили в телекомпании.

Публицист Анатолий Вассерман уже прокомментировал возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?».

«Могу только порадоваться за него. Друзь — талантливый игрок. Но со сложным характером, как и большинство участников интеллектуальных игр. То событие, из-за которого его временно отстранили, было всего лишь следствием недоразумения и недопонимания», — заявил он RT.

64-летний уроженец Петербурга Александр Друзь был отстранен от участия в интеллектуальном шоу после скандала, разразившегося в феврале этого года. Тогда главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, рассказал, что в ноябре 2018 года Друзь якобы предлагал ему часть от выигрыша, если тот предоставит ответы на вопросы. Аудиозапись попала в сеть.

В конце лета в центре Петербурга с Друзем произошла неприятная история — под колеса его автомобиля угодил велосипедист, но к счастью все обошлось.

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