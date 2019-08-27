  1. Пятый канал
  4. Велосипедист попал под авто Друзя в центре Петербурга — эксклюзивные кадры

Велосипедист попал под авто Друзя в центре Петербурга — эксклюзивные кадры

, 19:28 Эксклюзивное фото 214

Авария произошла на перекрестке Невского и Владимирского проспектов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры аварии с велосипедистом, участником которой стал магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

5-tv.ru

Инцидент произошел в центре Петербурга — на перекрестке Невского и Владимирского проспектов. Сам Друзь в интервью 5-tv.ru заявил, что с ним все в порядке.

5-tv.ru

По предварительной информации, велосипедист не получил серьезных травм. Кто стал виновником аварии — пока неясно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии, в которую попал участник шоу «Замуж за Бузову». 

Читайте также

+21° Днём +21°
Ночью +10°
66.26
0.29 73.61
0.21
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Последние новости

20:23
«Присяду-ка я на перчик!» Королева и Тарзан задорно отдыхают в Италии
20:16
Лукашенко дал возможность Депардье «пожить среди крестьян»
19:54
Федункив встретила 48-летие в шикарном платье и с пистолетом в руке — фото
19:44
Синоптик рассказал, какой будет погода в последний день лета
19:28
Велосипедист попал под авто Друзя в центре Петербурга — эксклюзивные кадры
19:26
Муж Серены Уильямс пришел на ее матч с Шараповой в антинаркотической футболке

Сейчас читают

65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото
Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем — видео
Как выглядит самая красивая тату-модель, превратившая тело в холст — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги