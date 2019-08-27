В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры аварии с велосипедистом, участником которой стал магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

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Инцидент произошел в центре Петербурга — на перекрестке Невского и Владимирского проспектов. Сам Друзь в интервью 5-tv.ru заявил, что с ним все в порядке.

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По предварительной информации, велосипедист не получил серьезных травм. Кто стал виновником аварии — пока неясно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии, в которую попал участник шоу «Замуж за Бузову».