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  4. Почему россиянки стали выходить замуж ближе к 30 — мнение психолога

Почему россиянки стали выходить замуж ближе к 30 — мнение психолога

, 18:57 83

Специалист объяснила, с чем связано увеличение среднего возраста впервые вступающих в брак.

Фото: www.globallookpress.com © Sabrina Vani

По данным Росстата, средний возраст вступления российских девушек в брак — от 25 до 34 лет. Восемь лет назад этот показатель составлял 18–24 года. Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, почему среднестатистическая невеста в России так «постарела».

По словам эксперта, сроки замужества отодвинулись в связи с более серьезным подходом к брачному союзу или неготовностью рожать детей, передают «Известия». На решение потенциальных невест влияет и отсутствие образования или средств на покупку жилплощади. Кроме того, в современном обществе люди чаще стремятся значительно дольше пожить для себя — увидеть мир, найти свое дело, призвание, цель.

«Время меняется, люди меняются, поэтому момент официального бракосочетания отодвигается все дальше и дальше», — говорит психолог.

Впрочем, несмотря на статистику Росстата, вопрос возраста для первого замужества остается индивидуальным, заключила Бояринова.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы семейного психолога, как распознать измену второй половины.

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