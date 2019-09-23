IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) посоветовала конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Рекомендация рабочей группы IAAF, которую возглавляет Руне Андерсен, прозвучала в понедельник, 23 сентября, на совете IAAF в Дохе.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF было приостановлено в конце 2015 года. Совет IAAF на заседании в Монако 8–9 июня рассмотрел вопрос восстановления статуса ВФЛА, однако было вынесено решение продлить отстранение российской организации.