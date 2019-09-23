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IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

, 18:30 57

Российские легкоатлеты на чемпионате мира в Катаре выступят в нейтральном статусе.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) посоветовала конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Рекомендация рабочей группы IAAF, которую возглавляет Руне Андерсен, прозвучала в понедельник, 23 сентября, на совете IAAF в Дохе.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF было приостановлено в конце 2015 года. Совет IAAF на заседании в Монако 8–9 июня рассмотрел вопрос восстановления статуса ВФЛА, однако было вынесено решение продлить отстранение российской организации.

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