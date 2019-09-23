Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Придерживайтесь того, что знаете. Не пытайтесь слишком сильно отклоняться от должностной инструкции. Эксперименты с чем-то новым, скорее всего, вызовут больше беспокойства, чем удовлетворения. Конкуренция на работе происходит с равными, поэтому используйте это как возможность для роста. Если вы не знаете, как двигаться дальше, найдите время сесть и обдумать дальнейшие шаги. Сегодняшний день потребует от вас снять с глаз повязку и признать, что вы знаете, а что нет.

Лежать ночью без сна, переживая о своем будущем, — неправильный путь. Цитата Садхгуру поможет вам увидеть истину: «Вы не можете страдать от прошлого или будущего, потому что они не существуют. Страдания вам причиняют ваша память и ваше воображение». Перенаправь свои мысли, Близнецы, заведите привычку концентрироваться на положительном и наслаждайтесь путешествием по этой американской горке.

Держите свои глаза и уши открытыми, Тельцы. Похоже, вокруг вас происходят какие-то сомнительные события, которые требуют быть начеку. Исследуйте все, что выглядит как потенциальная опасность. В этом мире есть два типа людей: те, кто движется вперед, помогая двигаться вперед другим, и те, кто делает это, оставляя других позади. Кажется, вы сейчас окружены последними. Не позволяйте им сбить тебя с толку. Поверьте, тайные высшие силы защитят вас.

Вы только что привели вещи в движение, и еще не время знать результат. Но если вам не терпится, посоветуйтесь со своим внутренним «я». Есть причина, почему вы сделали это. Некоторые из вас сегодня могут испытать более сильную связь с вашей интуицией. Позвольте мудрой женщине помочь вам принять важные решения.

Если вам не нравятся карты, предназначенные вам судьбой, у вас есть возможность поменять их. Больше не нужно разыгрывать карту жертвы, Рыбы. То, что происходит, с этого момента находится под вашим контролем. Телец, держите глаза и уши открытыми, похоже, вокруг вас происходит какое-то темное дело. Львы, поддержите сообщество, частью которого являетесь. Когда вы отдаете с открытым сердцем, Вселенная воздает множеством способов.

Лев — гороскоп на 24 сентября

«Быть щедрым — значит давать больше, чем ты можешь, быть гордым — значит брать меньше, чем тебе нужно». Пусть эта цитата Халиля Джебрана вдохновит доброго самаритянина внутри вас. Поддержите сообщество, частью которого вы являетесь, Лев. Протяните руку помощи. Когда вы даете с открытым сердцем, Вселенная воздает множеством способов. На работе, вы можете сегодня почувствовать, что проекты, над которыми вы работаете, не приносят желаемых результатов. Помните: терпение — это добродетель. А пока продолжайте лелеять свои творения и отдавать им всего себя.

Космический совет: отдайте всего себя.

Дева — гороскоп на 24 сентября

«Перестаньте гоняться за деньгами и начните гоняться за страстью». Эта цитата Тони Шея поможет изменить вашу жизнь. Сегодняшний день несет с собой напоминание о том, что никогда не поздно найти свое призвание или осмелиться сделать что-то по-другому. Не позволяйте возрасту удерживать вас от риска.

Космический совет: рискуйте.

Весы — гороскоп на 24 сентября

Ждите изменений в ваших финансах, Весы. Но помните, что вы добрались до цели не за одну ночь. Практика, терпение и настойчивость помогли вам прибыть в этот пункт назначения. Продолжайте думать и действовать в соответствии с долгосрочными целями. Примите это как знак того, что вы движетесь вперед в правильном направлении.

Космический совет: инвестируйте в свои долгосрочные цели.

Скорпион — гороскоп на 24 сентября

Бросаться в пропасть с закрытыми глазами — не выход, Скорпион. Существует тонкая грань между волей и упрямством. Последнее может привести вас к возведению блокпостов для самого себя. И следите за языком, вы же не хотите нажить себе врагов там, где собирались культивировать дружбу.

Космический совет: выберите приоритетом доброту.

Стрелец — гороскоп на 24 сентября

Дорога в ад вымощена благими намерениями, Стрелец. Поэтому спросите себя, та ли это дорога, по которой вы хотите идти. Что если ее конечный пункт — саморазрушение? Внимательно посмотрите на людей, которых вы выбрали в попутчики. Достойны ли они вашего доверия? Будут ли они действовать, исходя из принципов справедливости и беспристрастности? Установление некоторых границ никогда никому не повредит. Космический совет: пришло время переосмыслить игру.

Козерог — гороскоп на 24 сентября

Победа — ключевое слово для вас сегодня. Ожидайте много прорывов. Вы найдете решения для задач, над которыми бились давно. Но не привлекайте к себе излишнего внимания, останьтесь в тени. Помогите тем, кому может быть полезно ваше руководства. И не забывайте быть благодарным за все благословения, которые изливаются на вас. Это только начало, Козерог. Космический совет: готовы к триумфу?

Водолей — гороскоп на 24 сентября

Застой — это то, что никогда вам не нравилось, Водолеи. Вселенная дает вам возможность перетряхнуть все. Будьте благодарны за неожиданные изменения. Вы не ломаете свою жизнь, вы создаете место для нового завтра. Для некоторых сдвиг сегодня может произойти на физическом уровне. Новое рабочее место или студия могут помочь перестроить вашу жизнь на более прочной основе.

Космический совет: все происходит по уважительной причине.

Рыбы — гороскоп на 24 сентября

Если вам не нравятся карты, предназначенные вам судьбой, у вас есть возможность поменять их. Больше не нужно разыгрывать карту жертвы. То, что происходит с этого момента, находится под вашим контролем. Создайте сами свою действительность. Как человек с долгосрочным видением, вы точно знаете, как достичь цели.

Космический совет: возьмите на себя ответственность за происходящее с вами.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября.