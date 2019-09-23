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  4. Эффект домино? Грозит ли крах туроператорам вслед за Thomas Cook

Эффект домино? Грозит ли крах туроператорам вслед за Thomas Cook

, 20:05 Эфирная новость 51

Британский туроператор Thomas Cook сообщил о банкротстве и скорой ликвидации компании.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © via www.imago-images.de, 5-tv.ru

Власти Великобритании начинают беспрецедентную спецоперацию по возвращению домой своих граждан после краха старейшей в мире турфирмы Thomas Cook. 150 тысяч британцев застряли из-за этого за пределами родины.

Всего же число пострадавших может быть до 600 тысяч человек по всему миру, ведь турфирма имеет представительства во многих странах. В том числе в России.

Ряд экспертов предрекают эффект домино, когда вслед за Thomas Cook могут рухнуть и другие туроператоры. Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов разбирался в вопросе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российский туроператор «Интурист» продолжит работать несмотря на банкротство Thomas Cook.

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