Эффект домино? Грозит ли крах туроператорам вслед за Thomas Cook

Власти Великобритании начинают беспрецедентную спецоперацию по возвращению домой своих граждан после краха старейшей в мире турфирмы Thomas Cook. 150 тысяч британцев застряли из-за этого за пределами родины.

Всего же число пострадавших может быть до 600 тысяч человек по всему миру, ведь турфирма имеет представительства во многих странах. В том числе в России.

Ряд экспертов предрекают эффект домино, когда вслед за Thomas Cook могут рухнуть и другие туроператоры. Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов разбирался в вопросе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российский туроператор «Интурист» продолжит работать несмотря на банкротство Thomas Cook.