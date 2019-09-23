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  4. В Екатеринбурге пропал журналист URA.RU Александр Поздеев

В Екатеринбурге пропал журналист URA.RU Александр Поздеев

, 23:38 25

По факту исчезновения сотрудника редакции проводится доследственная проверка. В больницы и морги информация о пропавшем не поступала.

Фото: Facebook / Александр Поздеев

В Екатеринбурге, в понедельник, 23 сентября, пропал журналист URA.RU Александр Поздеев. Об этом сообщает само издание. В настоящий момент проводится доследственная проверка по факту исчезновения мужчины.

Александр Поздеев выехал из дома около 14:00 и должен был приехать на работу в 15:00, однако не сделал этого. Супруга пропавшего журналиста утверждает, что прецедентов сложившейся ситуации не было. Мобильное устройство мужчины отключено. В больницы и морги информация о пропавшем не поступала. В правоохранительных органах «пробили» автомобиль исчезнувшего и сообщили, что в ДТП он не попадал. В УМВД России по Свердловской области прокомментировали инцидент.

«Полицейские проведут комплекс мероприятий, направленных на установление возможного местонахождения Александра. По итогам будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказали в полиции.

По факту исчезновения Александра Поздеева проводится доследственная проверка, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели ищут пропавшего пассажира затонувшего катера.

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