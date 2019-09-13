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  4. В Совфеде предложили Украине войти в состав России

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

, 23:42 Видео 41

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал очередное заявление о возвращении Крыма Незалежной.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин

Тема:
Украинский кризис 162

В Совете Федерации предложили Украине войти в состав России. Сенатор Сергей Цеков прокомментировал «новые идеи» президента Незалежной Владимира Зеленского по возвращению Крыма. По словам Цекова, воссоединение полуострова с Украиной может произойти только в том случае, если страна станет частью России, сообщает РИА Новости.

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет», — заявил Сергей Цеков.

Член комитета Совфеда по международным делам считает, что Незалежной неизбежно уготована участь интеграции с Россией путем объединения «в союзное государство со стиранием границ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе.

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