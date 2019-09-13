В Совфеде предложили Украине войти в состав России

В Совете Федерации предложили Украине войти в состав России. Сенатор Сергей Цеков прокомментировал «новые идеи» президента Незалежной Владимира Зеленского по возвращению Крыма. По словам Цекова, воссоединение полуострова с Украиной может произойти только в том случае, если страна станет частью России, сообщает РИА Новости.
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Член комитета Совфеда по международным делам считает, что Незалежной неизбежно уготована участь интеграции с Россией путем объединения «в союзное государство со стиранием границ».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе.