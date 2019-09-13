В Совфеде предложили Украине войти в состав России

В Совете Федерации предложили Украине войти в состав России. Сенатор Сергей Цеков прокомментировал «новые идеи» президента Незалежной Владимира Зеленского по возвращению Крыма. По словам Цекова, воссоединение полуострова с Украиной может произойти только в том случае, если страна станет частью России, сообщает РИА Новости.

« Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет », — заявил Сергей Цеков.

Член комитета Совфеда по международным делам считает, что Незалежной неизбежно уготована участь интеграции с Россией путем объединения «в союзное государство со стиранием границ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе.