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  4. Первые кадры с горящей плавбазы «Петр Житников»

Первые кадры с горящей плавбазы «Петр Житников»

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В настоящее время пожар полностью потушен. Эвакуирована большая часть сотрудников.

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Фото, видео: korabel.ru / Игорь Алаяров, 5-tv.ru

В Тихом океане произошло возгорание на плавбазе «Петр Житников» в понедельник, 23 сентября. В настоящий момент огонь полностью потушен, однако было принято решение об эвакуации экипажа на другие судна.

220 членов экипажа плавбазы «Петр Житников» 419 находившихся на борту распределили между находящимися неподалеку двумя суднами «Всеволод Сибирцев» и «Залив Востока». Всем эвакуированным предоставлено питание и оказана медицинская помощь. Спасательная операция продолжается. На плавсредстве останется только 50 человек для поддержания живучести судна.

В компании «Дальморепродукт», которой принадлежит «Петр Житников» отметили, что пожар на судне произошел из-за возгорания тары в крабовом цехе.

«На плавбазе „Петр Житников“ произошло возгорание тары в отсеке промвооружения, в результате чего сгорел кабель, ведущий в радиорубку», — сообщили Интерфакс в компании.

Спасательную операцию по эвакуации серьезно осложнил циклон, однако действия экипажа и сотрудников МЧС были скоординированны — в результате происшествия никто не пострадал. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у острова Шикотан горит плавбаза «Петр Житников».

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