Психологи объяснили, почему новая услуга «друг на час» набирает популярность в мегаполисах

Приедет в гости, даст совет и составит компанию в магазине. Настоящий друг. Правда, за деньги и всего на час. Такая услуга набирает популярность у жителей мегаполисов. Люди готовы платить за то, чтобы сходить с незнакомцем в кино или сыграть в приставку, а главное — чтобы не чувствовать себя одинокими. Что говорят о популярной услуге психологи, знает корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Поляков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жена Антона Макарского рассказала, как рыдала от одиночества в квартире с привидениями.