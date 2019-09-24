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  4. Психологи объяснили, почему новая услуга «друг на час» набирает популярность в мегаполисах

Психологи объяснили, почему новая услуга «друг на час» набирает популярность в мегаполисах

, 10:29 Эфирная новость 24

Люди готовы платить деньги незнакомцам, чтобы интересно провести время и не чувствовать себя одинокими.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin, 5-tv.ru

Приедет в гости, даст совет и составит компанию в магазине. Настоящий друг. Правда, за деньги и всего на час. Такая услуга набирает популярность у жителей мегаполисов. Люди готовы платить за то, чтобы сходить с незнакомцем в кино или сыграть в приставку, а главное — чтобы не чувствовать себя одинокими. Что говорят о популярной услуге психологи, знает корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Поляков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жена Антона Макарского рассказала, как рыдала от одиночества в квартире с привидениями.

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