Жена Антона Макарского рассказала, как рыдала от одиночества в квартире с привидениями

Виктория и Антон Макарские вместе уже 20 лет, что довольно редко случается в российском шоу-бизнесе. У пары двое прекрасных детей — старшая Мария пошла в этом году в школу, младшему Ивану четыре года. На днях Виктория решила поделиться со своими подписчиками в Instagram воспоминаниями, как жила до встречи с Антоном. И, похоже будущий супруг появился в жизни певицы в непростой период.
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По словам Макарской, жила она в расселенном доме, в квартире, где ранее жил академик Збарский, мумифицировавший тело Ленина. В ней водилось привидение, пугающее гостей, хлопающее дверями и роняющее сервант. И несмотря на постоянные шумные вечеринки, певица чувствовала себя страшно одинокой.
Но все изменилось, когда она встретила Антона. И хотя актер рассказывал ранее, что тогда Виктория никак не соответствовала его представлениям о будущей супруге, отношения развивались стремительно.
Ранее, как писал 5-tv.ru, актер, певец и примерный отец Антон Макарский рассказал, за какие проступки считает необходимым наказывать детей.