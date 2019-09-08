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  4. Жена Антона Макарского рассказала, как рыдала от одиночества в квартире с привидениями

Жена Антона Макарского рассказала, как рыдала от одиночества в квартире с привидениями

, 23:19 Фото 73

Выйти из эмоционального кризиса певице помог известный российский актер, который впоследствии стал ее супругом.

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Фото, видео : Instagram @makarskie

Виктория и Антон Макарские вместе уже 20 лет, что довольно редко случается в российском шоу-бизнесе. У пары двое прекрасных детей — старшая Мария пошла в этом году в школу, младшему Ивану четыре года. На днях Виктория решила поделиться со своими подписчиками в Instagram воспоминаниями, как жила до встречи с Антоном. И, похоже будущий супруг появился в жизни певицы в непростой период.

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По словам Макарской, жила она в расселенном доме, в квартире, где ранее жил академик Збарский, мумифицировавший тело Ленина. В ней водилось привидение, пугающее гостей, хлопающее дверями и роняющее сервант. И несмотря на постоянные шумные вечеринки, певица чувствовала себя страшно одинокой.

«Я, напившись джин-тоника, рыдала в окружении веселой компании музыкантов, поэтов, журналистов и просто хороших людей, которые толпами приходили в эту мою съемную квартиру в центре Москвы в режиме 24/7. Я практически не бывала там одна», — пишет Виктория.

Но все изменилось, когда она встретила Антона. И хотя актер рассказывал ранее, что тогда Виктория никак не соответствовала его представлениям о будущей супруге, отношения развивались стремительно.

«На балконе той „веселенькой“ квартирки Антон через неделю после моих рыданий сделал мне предложение. Вскоре мы сбежали оттуда. А дом тот снесен, а на его месте построен новый», — заключает свой рассказ Виктория Макарская.

Instagram @makarskie

Ранее, как писал 5-tv.ru, актер, певец и примерный отец Антон Макарский рассказал, за какие проступки считает необходимым наказывать детей.

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