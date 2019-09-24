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«Слились с природой»: Сотни голых женщин и мужчин искупались в Северном море

, 11:35 Видео 155

Британцы приняли участие в благотворительном мероприятии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Reuters

Несколько сотен британцев разделись догола и искупались в Северном море. Они приняли участие в ежегодном мероприятии благотворительной организации MIND по охране психического здоровья, пишет Reuters.

Благотворительный заплыв, получивший название «Северо-восточные купания голышом», состоялся в воскресенье, 22 сентября, накануне дня осеннего равноденствия. В мероприятии, по предварительным данным, участвовали и внесли пожертвование более 700 человек. После заплыва всех гостей накормили шашлыком.

Организатор мероприятия, 38-летний медик Джекс Хиггинсон отметил, что в 2019 году акция прошла на высшем уровне. В море купались люди даже в инвалидных креслах. По словам Хиггинсона, идея заплыва не в том, чтобы раздеться. Люди делились друг с другом эмоциями.

«Мы рискнули, слились с природой, радовались жизни и показывали уникальность наших тел. — Люди плескались в воде, кричали и смеялись. Это было восхитительно», — рассказала 41-летняя участница заплыва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рекордный массовый заплыв стартовал в Керченском проливе.

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