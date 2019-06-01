Видео: Рекордный массовый заплыв стартовал в Керченском проливе

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Среди пловцов есть как профессиональные спортсмены, так и любители. Всего в состязании приняли участие 50 человек.

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Фото, видео: Instagram @x_waters

Рекордный по числу участников заплыв через Керченский состоялся в субботу, 1 июня. Всего в состязании приняли участие 50 человек, среди них — 11 женщин и 39 мужчин. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на представителя организаторов мероприятия Дарью Архипову, в число участников входят как профессиональные спортсмены, так и любители.

Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы

Пловцы стартовали с косы Чушка со стороны Тамани. Им предстоит преодолеть дистанцию длиной 5,5 километров и финишировать в районе крепости Ени-Кале в Керчи.

Это уже второй заплыв X-WATERS Kerch Strait. Впервые соревнование состоялись в 2018 году. Тогда в них приняли участие 30 человек: 26 мужчин и 4 женщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кубок по ледяному плаванию прошел в Мурманске.

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