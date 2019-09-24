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Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики

, 15:24 Эфирная новость 32

Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований выявила в научных трудах 56 кандидатов в члены-корреспонденты признаки подлога, плагиат и другие отклонения от академической этики.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, 5-tv.ru

56 ученых, кандидатов в академики РАН, оказались аферистами. Об этом говорится в докладе специальной комиссии Российской академии наук (РАН). Так, в ряде работ соискателей обнаружены плагиат, непроверенные данные и идеи, которые научными назвать никак нельзя.

К примеру, пропагандируются опасные методы лечения. А в некоторых диссертациях содержится откровенная реклама. Впрочем, у их авторов есть возможность защититься. В РАН заявили: это можно сделать в рамках публичной научной дискуссии. Если же вина ученых будет доказана, вход в академию им будет закрыт.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что нового украинского министра образования высмеяли за безграмотность.

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