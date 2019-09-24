Двухэтажный магазин горит на площади 800 квадратных метров в Нижневартовске

Двухэтажный дисконт-центр «Светофор» горит на площади 800 квадратных метров в промышленной зоне Нижневартовска. Произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров.

Очаг возгорания, как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, находится под обшивкой здания. Посетители и продавцы покинули магазин самостоятельно, пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 43 человека, используется 11 единиц спецтехники.

5-tv.ru

Угрозы жилым домам пожар не представляет, так как горящий магазин расположен в промышленной зоне города. Жилых домов рядом нет. Угроза жителям отсутствует, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Нижневартовска.

По предварительной версии, причиной пожара могли стать проблемы с электропроводкой. Предположительно, она намокла под кровлей. Однако точную причину возгорания магазина установят специалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный пожар в ангаре произошел на севере Москвы.