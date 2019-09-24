  1. Пятый канал
  4. Двухэтажный магазин горит на площади 800 квадратных метров в Нижневартовске

Двухэтажный магазин горит на площади 800 квадратных метров в Нижневартовске

, 12:50 Видео 67

В тушении пожара задействованы 43 человека и 11 единиц спецтехники. Уже названа предварительная причина возгорания.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Двухэтажный дисконт-центр «Светофор» горит на площади 800 квадратных метров в промышленной зоне Нижневартовска. Произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров.

Очаг возгорания, как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, находится под обшивкой здания. Посетители и продавцы покинули магазин самостоятельно, пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 43 человека, используется 11 единиц спецтехники.

5-tv.ru

Угрозы жилым домам пожар не представляет, так как горящий магазин расположен в промышленной зоне города. Жилых домов рядом нет. Угроза жителям отсутствует, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Нижневартовска.

По предварительной версии, причиной пожара могли стать проблемы с электропроводкой. Предположительно, она намокла под кровлей. Однако точную причину возгорания магазина установят специалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный пожар в ангаре произошел на севере Москвы.

Читайте также

+6° Днём +7°
Ночью +2°
63.95
0.10 70.28
-0.32
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

13:49
«Смотри на жену!» Алана Мамаева анонсировала интервью с освободившемся мужем
13:42
Задушил поясом от халата: Клиент жестоко расправился с проституткой в Москве
13:34
Разбивший голову в аэропорту Ростова-на-Дону актер Сергей Гармаш был пьян
13:21
Дидье Маруани подал иск к Филиппу Киркорову на 15 миллионов рублей
13:08
Баренц Экологический Фильм Фестиваль стартовал в Петрозаводске
12:58
«С корабля на бал»: Влад Соколовский празднует день рождения

Сейчас читают

«Мамины черты»: Певица МакSим впервые показала младшую дочь
«Король эпизодов» Александр Числов скрывал от родных, что у него был ВИЧ
«Знает цену деньгам»: Евгения Брик рассказывает дочери о своем трудном детстве

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев