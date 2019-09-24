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  4. Спасательное судно подошло к горящей возле острова Итуруп плавбазе «Петр Житников»

Спасательное судно подошло к горящей возле острова Итуруп плавбазе «Петр Житников»

, 17:37 Эфирная новость 35

На российской плавбазе «Петр Житников» в 40 километрах от острова Итуруп произошел пожар.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин, 5-tv.ru

На плавбазе «Петр Житников» удалось запустить двигатель. Сейчас судно идет к острову Итуруп. До него — 25 морских миль. Но после того, как огонь перекинулся в носовые отсеки, возгорание удалось ликвидировать.

ЧП произошло в ночь на вторник, 24 сентября, в одном из отсеков вспыхнула консервная тара и кабель, затем загорелся соседний цех. Экипажу удалось быстро покинуть помещение, на борту находились больше 400 человек. Почти всех эвакуировали. 56 членов экипажа остались на судне, чтобы бороться с очагом возгорания.

Тем временем сообщается, что спасательное судно прибыло к загоревшейся плавбазе «Петр Житников». По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, судовладелец готов доставить домой эвакуированный с плавбазы экипаж за свой счет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дальневосточная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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