Пожаром на плавучей базе «Петр Житников» заинтересовалась прокуратура

Пожар на плавучей базе «Петр Житников» в Тихом океане удалось ликвидировать. Экипаж самостоятельно справился с возгоранием… В одном из отсеков вспыхнула тара и сгорел кабель, ведущий в радиорубку. ЧП произошло в 40-ка километрах от острова Итуруп. На борту находилось 400 человек. Большинство из них эвакуировали на проходящие поблизости корабли. Оставшиеся сотрудники устраняют последствия пожара, чтобы продолжить работу.

«Петр Житников» — одна из крупнейших плавучих баз, на которой перерабатывают рыбу и другие морепродукты. Ее владелец сейчас ищет паромы, чтобы переправить экипаж в порт приписки — во Владивосток.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку безопасности мореплавания после пожара на плавбазе «Петр Житников» вблизи Итурупа. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места ЧП и рассказывал о предварительных причинах произошедшего.