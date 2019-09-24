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Пожаром на плавучей базе «Петр Житников» заинтересовалась прокуратура

, 7:49 Эфирная новость 58

ЧП произошло в 40-ка километрах от острова Итуруп. На борту находилось 400 человек.

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Фото, видео: Instagram @moryakidv, 5-tv.ru

Пожар на плавучей базе «Петр Житников» в Тихом океане удалось ликвидировать. Экипаж самостоятельно справился с возгоранием… В одном из отсеков вспыхнула тара и сгорел кабель, ведущий в радиорубку. ЧП произошло в 40-ка километрах от острова Итуруп. На борту находилось 400 человек. Большинство из них эвакуировали на проходящие поблизости корабли. Оставшиеся сотрудники устраняют последствия пожара, чтобы продолжить работу.

«Петр Житников» — одна из крупнейших плавучих баз, на которой перерабатывают рыбу и другие морепродукты. Ее владелец сейчас ищет паромы, чтобы переправить экипаж в порт приписки — во Владивосток.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку безопасности мореплавания после пожара на плавбазе «Петр Житников» вблизи Итурупа. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места ЧП и рассказывал о предварительных причинах произошедшего.

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