Видео: На Байконуре освятили последнюю ракету «Союз-ФГ»

Сутки остаются до исторического пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ». В среду, 25 сентября, она отправится в свой последний полет. На Гагаринском старте завершается подготовка. Ракету сегодня окропили святой водой.

Ракета-носитель выведет на орбиту пилотируемый корабль с тремя космонавтами. На Международную космическую станцию (МКС) летят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый представитель Эмиратов Хазза аль-Мансури.

На смену «Союзу-ФГ» с украинскими деталями придет более современная ракета с отечественными комплектующими. Гагаринский старт тоже закроют на реконструкцию.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первого выстрела с ТОФ «Смерч» крылатой ракетой «Уран».