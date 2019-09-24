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Видео: На Байконуре освятили последнюю ракету «Союз-ФГ»

, 16:42 Эфирная новость 7

Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» и экипажем новой экспедиции на МКС намечен на 25 сентября с первой стартовой площадки («Гагаринский старт»).

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов, 5-tv.ru

Сутки остаются до исторического пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ». В среду, 25 сентября, она отправится в свой последний полет. На Гагаринском старте завершается подготовка. Ракету сегодня окропили святой водой.

Ракета-носитель выведет на орбиту пилотируемый корабль с тремя космонавтами. На Международную космическую станцию (МКС) летят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый представитель Эмиратов Хазза аль-Мансури.

На смену «Союзу-ФГ» с украинскими деталями придет более современная ракета с отечественными комплектующими. Гагаринский старт тоже закроют на реконструкцию.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первого выстрела с ТОФ «Смерч» крылатой ракетой «Уран».

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