Тепловоз в тестовом режиме проехал по железнодорожной части Крымского моста

Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста во вторник, 24 сентября. Маршрут непродолжительной поездки пролегал от станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная, сообщает ТАСС.

По словам главы компании-генподрядчика «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, запуск регулярного движения планируется на декабрь.

« Движение по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить в декабре. В настоящее время движение осуществляется в техническом режиме », — сказал Аркадий Ротенберг.

Крымский мост является самым протяженным сооружением в России и Европе. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение было открыто в мае 2018 года, осенью того же года запущен трафик большегрузов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение поездов по Крымскому мосту откроют согласно графику.