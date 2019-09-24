Тепловоз в тестовом режиме проехал по железнодорожной части Крымского моста

Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста во вторник, 24 сентября. Маршрут непродолжительной поездки пролегал от станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная, сообщает ТАСС.
По словам главы компании-генподрядчика «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, запуск регулярного движения планируется на декабрь.
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Крымский мост является самым протяженным сооружением в России и Европе. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение было открыто в мае 2018 года, осенью того же года запущен трафик большегрузов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение поездов по Крымскому мосту откроют согласно графику.