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Тепловоз в тестовом режиме проехал по железнодорожной части Крымского моста

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Маршрут непродолжительной поездки пролегал от станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная.

Фото: РИА Новости / Дмитрий Горностаев

Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста во вторник, 24 сентября. Маршрут непродолжительной поездки пролегал от станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная, сообщает ТАСС.

По словам главы компании-генподрядчика «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, запуск регулярного движения планируется на декабрь.

«Движение по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить в декабре. В настоящее время движение осуществляется в техническом режиме», — сказал Аркадий Ротенберг.

Крымский мост является самым протяженным сооружением в России и Европе. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение было открыто в мае 2018 года, осенью того же года запущен трафик большегрузов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение поездов по Крымскому мосту откроют согласно графику.

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